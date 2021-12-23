اليوم السابع
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التحالف العربى يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:44 م
التحالف العربى يمهل الحوثيين 6 ساعات لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة بصنعاء عمليات التحالف العربى
الرياض / أ ش أ /

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طالب تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الخميس، الحوثيين بإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضى فى صنعاء.

 

وأعلن التحالف - وفقًا لقناة (الإخبارية السعودية) - إعطاء مهلة 6 ساعات لإخراج الأسلحة وإعادة العين المدنى لحالته الطبيعية، موضحًا أن المهلة تبدأ من الساعة (20:00 محلي) بتوقيت صنعاء.

 

وأشار التحالف إلى أن إسقاط الحماية عن الملعب سيبنى على نصوص وأحكام القانون الدولى الإنساني، قائلاً : "سنسقط الحماية عن الملعب إذا لم ينصع الحوثيون لأحكام القانون الدولى الإنساني".

 

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء استجابة للتهديد، كما أوضح أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيّرة أطلقت نحو جازان، مشيرًا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزى بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيّرة والأسلحة بالمعسكر.

 


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