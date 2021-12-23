البالون الطائر بالأقصر يحلق بالسائحين لليوم الثالث مع تحسن الطقس.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حلقت رحلات البالون الطائر فى سماء غرب محافظة الأقصر، لليوم الثالث على التوالى بصورة طبيعية وبإنتظام مع تحسن حالة الطقس عقب فترة من الإلغاء للرحلات نظراً لسرعة الرياح وسوء حالة الطقس، حيث شهدت الأقصر اليوم الخميس، تحليق الرحلات لـ16 شركة بالون بصورة مميزة وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم.

ومع دخول فصل الشتاء، يتزايد الأقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، ففى رحلات البالون الطائر يعانق الأحبة وجميلات أوروبا والعالم السماء والسحاب ويستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الأثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.

وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر والبالغ عددها 16 شركة، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 فى دول العالم الأكبر فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير باقي العالم فيوجد فى الأقصر نيل وشمس وخضرة وآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى، والسعر للبالون فى الأقصر تنافسي ولا يزيد عن 150 دولار للسائح، حسبما يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر.

وتعتبر الأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الاقصر لواحدة من اهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الرابع عالمياً فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، موضحاً أنه مع دخول فصل الشتاء والشمس الساطعة بدفئ الأقصر عاصمة الحضارة المصرية القديمة، يستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر، وهى رحلات البالون الطائر التى يعانق فى الأحبة من حول العالم السماء والسحاب ويستمتعون بمشاهدة سحر المعالم الآثرية والمعابد والمقابر الفرعونية من الأعلى بجانب الطبيعة الخلابة للأقصر.



البالون الطائر يحلق بالسائحين بإنتظام بالأقصر لليوم الثالث



البالون الطائر يحلق بالسائحين بإنتظام بالأقصر