

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 560 إصابة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وتعافي 542حالة، ووفاة 9 حالات.



وأوضح المركز في بيان، أن بذلك يصل إجمالي الحالات المسجلة بالبلاد 384005 حالة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 372 ألفا و 336 حالة، و وصل عدد حالات الوفاة 5635 حالة.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسجيل 1,002 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 746 ألفا و 557 حالة.



وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,154 حالة، و شفاء 339 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 739,616 حالة.



وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (287) حالة مؤكدة، وتعافي (113) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (35) حالة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (312) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (422) شخصا للشفاء".



وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 3 وفيات و248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و333 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.