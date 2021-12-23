الإمارات تحبط تهريب مليون قرص من مخدر الكبتاجون فى "شحنات ليمون"

وكالات

أحبطت القيادة العامة لشرطة دبي الإماراتية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاجون، بقيمة سوقية بلغت 58 مليونا و25 ألف درهم.

وحسب موقع سكاى نيوز، أدت العملية الاستباقية إلى إلقاء القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة، بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات، في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية 66"، كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة عبر براد يحوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع "بلاستيكي" ومحشو بأقراص الكبتاجون.

وأشاد الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق العمل في مكافحة المخدرات، وتتبعهم لتحركات المتهمين الأربعة في كمين محكم كشف عن مخططهم الدنيء للاتجار بالسموم والإضرار بالمجتمعات، مؤكدا أنهم في شرطة دبي لا يتوانون في عملهم عن مواصلة الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع من تجار السموم، والإيقاع بهم وتسليمهم للقضاء ليأخذوا جزاءهم العادل، منوهاً بأنهم يبذلون جهودا كبيرة ومستمرة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء محليا ودوليا، للتصدي لكافة الجرائم وفي مقدمتها الاتجار بالمخدرات، بما يحقق أهداف وتوجهات شرطة دبي لتعزيز الأمن والأمان، وإبعاد الخطر عن أبناء الوطن.

وأكد أن شرطة دبي عازمة العقد على توجيه ضربات استباقية لمروجي المخدرات وتجارها وإحباط محاولاتهم للنيل من الشباب، منوها بأن شرطة دبي تحرص على تطوير آليات عملها، والاطلاع على الأساليب الإجرامية، في محاولة لتوقع ورصد كافة تلك الأساليب وإحباطها.