اليوم السابع
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"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليات بمدينتى السادات وسوهاج الجديدة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:59 ص
"الإسكان": طرح محال تجارية وصيدليات بمدينتى السادات وسوهاج الجديدة المهندس حاتم محمود نائب وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 37 محلاً تجارياً و4 صيدليات بمساحات مختلفة للبيع بالمزاد العلني، بمدينتي السادات وسوهاج الجديدة، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية.

وأوضح  المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم طرح 27 محلاً تجارياً و 3  صيدليات بمساحات تتراوح من (18م٢ : 102م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2022

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إنه تم طرح 10 محال تجارية  وصيدلية بمساحات تتراوح من (31 م٢ : 100 م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022.

 

 


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المدن الجديده

مشروعات الإسكان

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سوهاج الجديده

مدينه السادات

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