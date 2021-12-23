اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الإحصاء: مليون و143 ألف عدد المواليد الذكور عام 2020

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:00 ص
الإحصاء: مليون و143 ألف عدد المواليد الذكور عام 2020 رضيع - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المواليد الذكـور بلغ مليون و143 ألف و611 مولود عام 2020، مقـابل مليون و179 ألف و33 مولود عام 2019، بنسبة انخفـاض بلغت 3٪، وبلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثي عام 2020 وهى نفس نسبة النوع عند الميلاد لعام 2019.

وأضافت البيانات الواردة فى النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2020، أن عدد المـواليد الإنـاث بلغ مليون و91 ألف و715 مولود عام 2020، مقـابل مليون و125 ألف و799 عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 3٪.

وبلغ عدد مواليد الحضر مليون و142 ألف و864 مولود عام 2020، مقابل مليون 240 ألف و549 مولود عام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 7.9٪، وبلغ عدد مواليد الريف مليون و92 ألف و462 مولود عام 2020، مقابل مليون و64 ألف و283 مولود عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6٪، بلغ معدل المواليد بالحضر 26.5 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 29.3 لكل ألف من السكان عام 2019، بانخفاض بلغ 2.8 لكل ألف من السكان، بلغ معدل المواليد بالريف 19 لكل ألف من السكان عام 2020 مقابل 18.8 لكل ألف من السكان عام 2019 بارتفاع بلغ 0.2 لكل ألف من السكان.


السكان

مواليد

جهاز الاحصاء

ذكور

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جهاز الإحصاء: 3% انخفاض فى أعداد المواليد عام 2020

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:20 م

جهاز الإحصاء يكشف: ارتفاع كميات المواد البترولية المنقولة بالسوق المحلية عام 2021/2020.. 91 مليون طن مقابل 86 مليون طن عام 20/19.. ونقل 66 مليار متر مكعب غاز منها 62 مليار للسوق المحلى و4.6 مليارا للتصدير

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:00 م

جهاز الإحصاء: العاملات بأجر نقدى أعلى نسبة بين الإناث عام 2020

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 02:00 ص

مستشار بجهاز الإحصاء: نسب الإنجاب فى الصعيد ضعف بورسعيد بحوالى 3.5 و4 طفل لكل امرأة

الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 09:21 م

حسابات الشركات المصرية بالخارج.. جهاز الإحصاء يكشف: أكثر من مليار دولار مسحوبات الشركات المصرية إلى الداخل عام 2019/2020.. و5 مليارات دولار تسهيلات من صندوق النقد و550 مليون دولار ودائع من الحكومات العربية

الإثنين، 06 ديسمبر 2021 05:10 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة