الأوقاف تقتحم "السوشيال ميديا" بـ30 صفحة وأخرى بلغة الإشارة

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف سعيها الدائم لتطوير عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار محاربة الفكر المتطرف ونشر سماحة الدين الإسلامي، حيث تمكنت خلال عام 2021 من إنشاء 31 صفحة وموقعًا وقناة، أحدثها صفحة لغة الإشارة، لتكون أول صفحة دينية بلغة الإشارة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وهى الصفحة الخاصة ببث ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها الوزارة مترجمة إلى لغة الإشارة.

وفيما يلى أبرز جهود وزارة الأوقاف خلال عام 2021 لاقتحام مواقع التواصل الاجتماعى:

1. أطلقت وزارة الأوقاف 31 صفحة وموقعًا وقناة ، أحدثها صفحة لغة الإشارة.

2. صفحة الأوقاف بلغة الإشارة تبث ترجمة خطبة الجمعة وبعض الفيديوهات التثقيفية التي تنشرها لغة الإشارة.

3. عدد كبير من صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينطلق بالعديد من اللغات الأجنبية.

4. انتهت الوزارة خلال عام 2021 من تدريب 30 ألف إمام وواعظة على الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي.

5. تواصل الوزارة دورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

6. أنشأت وزارة الأوقاف وحدة إنتاج الأفلام الوثائقية والفيديوهات القصيرة الموجهة للأطفال والشباب .

7. أعلنت وزارة الأوقاف أنها خلال عام 2022 ستنشأ 27 إدارة للتحول الرقمي بالمديريات الإقليمية .