"الأقصر الأزهرية" تجرى مناظرة شخصية لذوى الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، مناظرات شخصية للتلاميذ ذوي الإعاقة بالمعاهد الأزهرية للتحقق من شروط الدمج التعليمي، وذلك تنفيذا لقرار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وتكونت اللجنة من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة رئيساً، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وكيلاً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، والدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والأستاذ فهد محمد الصغير منسق الدمج بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، حيث كانت مهمة اللجنة مراجعة قبول دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمنطقة ومناظرة الحالات التي تستدعى ذلك للبت فيها وفقاً للمستندات المقدمة واعتماد أعمالها بشكل نهائي من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى نفس السياق افتتح إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، معرض "ملحمة وطن" للطلاب المبتكرين والمخترعين بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث جاء ذلك بحضور عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية، وأحمد عبدالقادر وهدان مدير النشاط بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، فعاليات المعرض وناقش الطلاب في مشروعاتهم المعروضة من الابتكارات والاختراعات المستلهمة من البيئة المحيطة، وما تحويه من عناصر ثرية لإفادة المجتمع، والتي وصل عددها إلى 26 إبتكاراً وإختراعاً بجانب بعض المشغولات اليدوية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وسيتم تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة من كلية الهندسة ومسئولي الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف .



لجنة مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية



مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية بالأقصر