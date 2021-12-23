اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"الأقصر الأزهرية" تجرى مناظرة شخصية لذوى الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:01 م
"الأقصر الأزهرية" تجرى مناظرة شخصية لذوى الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية.. صور مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، مناظرات شخصية للتلاميذ ذوي الإعاقة بالمعاهد الأزهرية للتحقق من شروط الدمج التعليمي، وذلك تنفيذا لقرار فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وتكونت اللجنة من فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة رئيساً، وأحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وكيلاً، وعضوية كل من فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الإبتدائي، والدكتور أحمد إبراهيم يونس، مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر والأستاذ فهد محمد الصغير منسق الدمج بمعاهد منطقة الأقصر الأزهرية، حيث كانت مهمة اللجنة مراجعة قبول دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمنطقة ومناظرة الحالات التي تستدعى ذلك للبت فيها وفقاً للمستندات المقدمة واعتماد أعمالها بشكل نهائي من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وفى نفس السياق افتتح إبراهيم صديق مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، معرض "ملحمة وطن" للطلاب المبتكرين والمخترعين بمنطقة الأقصر الأزهرية، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث جاء ذلك بحضور عبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، والدكتور يحيى عبدالسلام محمد موجه عام التربية الاجتماعية، وأحمد عبدالقادر وهدان مدير النشاط بالإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد إبراهيم صديق مدير عام الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف، فعاليات المعرض وناقش الطلاب في مشروعاتهم المعروضة من الابتكارات والاختراعات المستلهمة من البيئة المحيطة، وما تحويه من عناصر ثرية لإفادة المجتمع، والتي وصل عددها إلى 26 إبتكاراً وإختراعاً بجانب بعض المشغولات اليدوية شارك بها طلاب الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة، وسيتم تقييم هذه المشروعات من قبل لجنة متخصصة من كلية الهندسة ومسئولي الرعاية الاجتماعية بالأزهر الشريف .

لجنة مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية
لجنة مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية

 

مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية بالأقصر
مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد الأزهرية بالأقصر

 

منطقة الأقصر الأزهرية تجرى مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد
منطقة الأقصر الأزهرية تجرى مناظرة شخصية لذوي الهمم لدمجهم بالمعاهد

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

مناظرة ذوي الهمم بالاقصر

اخبار اليوم

دمج ذوي الهمم بالمعاهد الازهرية

اخبار المحافظات

المعاهد الازهرية بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير العدل يقرر منح صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفى شركة مياه الأقصر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:22 ص

مدينة الأقصر يضبط 6 مقاهى مخالفة للإجراءات الاحترازية ويصادر 20 شيشة.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:22 ص

الأعلى للآثار يتابع مشروعات ترميم صالة الأعمدة وتمثال الملك تحتمس بالكرنك.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:20 ص

البالون الطائر بالأقصر يحلق بالسائحين لليوم الثالث مع تحسن الطقس.. صور

الخميس، 23 ديسمبر 2021 10:20 ص

وزيرة الثقافة تفتتح اليوم المرحلة الأولى من ترميمات قرية حسن فتحى التراثية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:00 ص

35 صورة نادرة تحكى تاريخ قرية حسن فتحى بالأقصر قبل افتتاح أعمال ترميمها

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:30 ص

اليوم.. افتتاح الدورة الـ11 للمهرجان القومى للتحطيب غرب الأقصر

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة