اكتشاف بؤرتين للإصابة ببكتيريا الليستيريا فى 13 ولاية أمريكية ووفاة شخصين

كتب محمد جمال

وأضافت أن الانتشار مرتبط بنوع من السلطة الجاهزة التي تنتجها شركة "فريش إكسبريس".

وعلى صعيد أخر، توقع باحثون أمريكيون من معهد القياسات الصحية والتقييم بكلية الطب بجامعة (واشنطن)، أن تشهد الولايات المتحدة حجم إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد، تصل في مجملها إلى 140 مليون إصابة خلال الفترة من أول يناير إلى أول مارس 2022 وتكون ذروتها فى أواخر يناير، حيث حيث قد يكون هناك نحو 2.8 مليون إصابة جديدة يوميا.

وأصدر الباحثون اليوم الخميس مراجعة بشأن تطور جائحة "كوفيد ـ 19" لتتضمن البيانات الخاصة بمتحور "أوميكرون".

ومن جانبه، قال الدكتور كريس موراي رئيس المعهد، إنه من المتوقع حدوث طفرة هائلة في حجم الإصابات وانتشار واسع النطاق لمتحور "أوميكرون"، وقد ترتفع نسبة الإصابات في الولايات المتحدة من 40% حتى الآن إلى 60% من الإصابات بمتحور أوميكرون خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف موراي أنه بينما كان 40% من المصابين بالمتحورات السابقة لا يظهرون عليهم أي أعراض، فإن 90% من المصابين بأوميكرون لن يظهروا أي أعراض.