اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اصطدام قطار بسيارة نقل أعلى كوبرى الرشاح بالخانكة دون إصابات

الخميس، 23 ديسمبر 2021 05:45 م
اصطدام قطار بسيارة نقل أعلى كوبرى الرشاح بالخانكة دون إصابات قطار _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد كوبري الرشاح بين مدينة الخانكة ومنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، اصطدام قطار الخانكة بسيارة نقل، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيارة نقل أعلى كوبرى الرشاح بين أبو زعبل والخانكة، دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص  تبين اصطدام قطار الخانكة بسيارة نقل على كوبرى الرشاح بين منطقة ابو زعبل والخانكة، وتبين أن السيارة لم يتواجد بها أحد، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى نقل السيارة من على شريط السكة الحديد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

قطار الخانكة

سيارة نقل

اصطدام قطار بسيارة نقل

مديرية امن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط سيدة وزوجها استوليا على 1.2 مليون جنيه

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:00 م

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو هيروين قبل ترويجه فى بنها

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:06 ص

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة فتاة بطريق شبرا بنها الحر

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 08:11 م

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بمنزله فى القناطر الخيرية

الأحد، 12 ديسمبر 2021 04:33 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص وسط الزراعات بكفر شكر

السبت، 11 ديسمبر 2021 11:52 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة