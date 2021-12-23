اصطدام قطار بسيارة نقل أعلى كوبرى الرشاح بالخانكة دون إصابات

القليوبية إبراهيم سالم

شهد كوبري الرشاح بين مدينة الخانكة ومنطقة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، اصطدام قطار الخانكة بسيارة نقل، ولم يسفر الحادث عن ثمة إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة، بوقوع حادث اصطدام قطار بسيارة نقل أعلى كوبرى الرشاح بين أبو زعبل والخانكة، دون وقوع إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار الخانكة بسيارة نقل على كوبرى الرشاح بين منطقة ابو زعبل والخانكة، وتبين أن السيارة لم يتواجد بها أحد، ولم يسفر الحادث عن أى إصابات أو خسائر بالأرواح، وجرى نقل السيارة من على شريط السكة الحديد، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.