وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و765 ألفا و976 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 478 ألفا و759 شخصا بعد وفاة 434 شخصا.



وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 359 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة /دون/ الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و292 ألفا و406 إصابات بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و894 وفاة.



وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 477 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 984 ألفا و556 إصابة، كما سجلت البلاد 588 حالة وفاة في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى 955 الفا و360 حالة ، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.



وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1463 حالة إصابة جديدة بكوفيد و56 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 730 ألفا و140 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 30 ألفا و359 حالة حتى الآن.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 ألاف و312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و275 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و630 ألفا و391 والوفيات إلى 94 ألفا و184 حالة.



وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و393 ألفا و420 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.



وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و356 حالة إصابة.

وفي الوقت نفسه، سجلت البلاد حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2788 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /آكي برس/ القيرغيزية.



وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 197 ألفا و753 حالة، بإجمالي وفيات 1467.

وقالت الوزارة - في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني - إن البلاد سجلت في الوقت نفسه 156 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 194 ألفا و635.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الخميس تسجيل 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 1978 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.



وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 389 ألفا و63 إصابة.



وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2164 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 918 ألفا و641 حالة والوفيات إلى 13 ألفا و289 حالة بينما بلغت حصيلة التعافي 873 ألفا و178 حالة.



وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2940 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و202 ألفا وحالة والوفيات إلى 21 ألفا و501 حالة.



وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 6919 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 589 ألفا و978 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 109 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5015 وفاة.



وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /شينخوا/ الصينية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين منذ بداية الوباء إلى 100 ألف و 64 إصابة.



وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13 ألفا و648 حالة.



فيما بلغت عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 1585 أشخاص، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 12 ألفا و14 حالة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و731 ألفا و713 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، حسبما ذكرت صحيفة /ذا ستار/ الماليزية.

وفي تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، اليوم، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و853 إصابة فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى اليوم، 850 وفاة.. حسبما ذكر موقع تايوان نيوز التايواني.



وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم، تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 344 ألفا و126 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 15 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 7 آلاف و936 حالة.



وتعافى على مدار أمس، 295 شخصا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 329 ألفا و576شخصا.



وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 288 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و837 ألفا و903 حالات.



وأفادت الوزارة بأنه تم تسجيل 65 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 50 ألفا و981 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 16 ألفا و522 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى أكثر من مليون و580 ألف إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 210 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 30 ألفا و251 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /في إن إكسبريس/ الفيتنامية.





وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1471 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و11 حالة وفاة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 103 آلاف و336 حالة، فضلا عن 297 حالة وفاة، بحسب صحيفة /ذا لواتيات تايمز/ المحلية.



وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 3319 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و198 حالة وفاة.



وبذلك تصل أحدث حصيلة لإصابات كوفيد-19 في المكسيك إلى 3940401 حالة، وتبلغ الوفيات 298359 حالة.



وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13344 حالة إصابة جديدة و47 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.



وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 3014805 حالات، وبلغت الوفيات 20 ألفا و581 حالة، بحسب موقع /داتش نيوز/ الإخباري الهولندي.



وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 3391 حالة إصابة جديدة، و41 حالة وفاة.



وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 819 ألفا و493 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 16 ألفا و239 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.





وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 2147 حالة إصابة جديدة و28 حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال ال24 ساعة الماضية.

وبأحدث حصيلة يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في النمسا 1258377 حالة، بينما تبلغ الوفيات حتى الآن 13595 حالة.





وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1124 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و10 حالات وفاة.



ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 453 ألفا و93 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5528 حالات وتعافى 430 ألفا و849 شخصا من المرض.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 633 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و3 حالات وفاة.



وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنجولا إلى 67 ألفا و199 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1741 حالة.



وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 867 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، و4 حالات وفاة.



ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في إستونيا بعد أحدث حصيلة إلى 234958 حالة، بينما بلغت الوفيات 1899 حالة.



وفي أوغندا، سجلت السلطات الصحية 502 حالة إصابة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي وفيات جديدة.



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوغندا حتى الآن 130 ألفا و178 حالة، بينما تبلغ الوفيات 3274 حالة.



وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 954 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 12 حالة وفاة.



وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا 270 ألفا و158 حالة، وتبلغ الوفيات 4489 حالة.



وفي ميانمار، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 528 ألفا و838 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، خمس حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و235 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة /إليفن ميانمار/ المحلية.



وتعافى على مدار أمس، 210 أشخاص، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 506 آلاف و306 أشخاص.



وفي إسرائيل أعلنت وزارة الصحة اليوم عن 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليون و359 و174 إصابة في حين بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد 8 الاف و239 وفاة بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.



وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 17 ألفا و156 إصابة جديدة بفيروس كورونا و616 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و17 ألفا و4520 حالة والوفيات إلى 93 ألفا و455 حالة.