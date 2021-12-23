استمرار أعمال كسح مياه الأمطار بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

تابع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالشرقية، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة باستخدام سيارات شفط المياه والتأكد من عمل صفايات الأمطار لتصريف المياه بها، فضلاً عن إزالة آثاره لتيسير حركة المواطنين، بالإضافة إلى مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها بشكل جيد منعاً لحدوث حوادث صعق بالكهرباء، وتشغيل كشافات الإنارة المعطلة لتحسين الرؤية البصرية بالشوارع والطرق العامة.

ومازالت الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب مستمر لمواجهة التقلبات الجوية مع استمرار رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة مع استمرار المتابعة الدورية لكافة محطات الرفع والتأكد من انتظام عملها، تزامناً مع بيان هيئه الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار وتعرض البلاد لموجه من الطقس السيئ.

ويهيب محافظ الشرقية المواطنين بالابتعاد عن أعمده الإنارة بالشوارع وخاصه وقت سقوط مياه الأمطار والإبلاغ عن أي أعطال بالأعمدة أو في حاله وجود ماس كهربائي بها حرصاً علي سلامة المواطنين.



استمرار أعمال كسح مياه الأمطار بالشرقية



أعمال كسح مياه الأمطار بالشرقية



كسح مياه الأمطار بالشرقية