استسلام 3 عناصر من ميليشيات الشباب للجيش الصومالى

مقديشو أ ش أ

استسلم 3 عناصر من ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى قوات الجيش الصومالى الوطنى المتمركزة فى مدينة جوهر بمحافظة شبيلى الوسطى.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية، أن كل من على عبد الله، وعبدالله حسن محمد، وأحمد عبد الله محمد، قرروا التخلى عن فكرهم المتطرف، والجرائم التى ترتكبها ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة ضد المواطنين الأبرياء.

ومنذ شهر، نفذت قوات جهاز المخابرات والأمن الوطنى الصومالى (نيسا)، عملية عسكرية فى مدينة أفغوى التابعة لإقليم شبيلى السفلى، حيث تم اعتقال ثلاثة من عناصر مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام صومالية، أن المقبوض عليهم متورطون فى عمليات إرهابية، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجير ألغام أرضية فى مقديشو، وشكر سكان مدينة أفغوى القوات الأمنية على القبض على العناصر الإرهابية.