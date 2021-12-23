اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ارتفاع عدد وفيات كورونا فى روسيا إلى 600 ألف حالة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:07 ص
ارتفاع عدد وفيات كورونا فى روسيا إلى 600 ألف حالة كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد الوفيات بسبب كورونا في روسيا إلى 600 ألف حالة، حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكانت قد سجلت أمس الأربعاء، السلطات الصحية الروسية 25 ألفا و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد ــ 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و292 ألفا و983 إصابة. 


وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في بيان أن الإصابات الجديدة سُجلت في كافة مناطق روسيا البالغ عددها 85 منطقة، مشيرا إلى تسجيل 1020 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الوفيات في عموم روسيا 300 ألف و269 شخصا. 

وأوضح البيان أن 42 ألفا و322 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 9 ملايين و97 ألفا و521 شخصا.
 

كورونا

روسيا

وفيات كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة