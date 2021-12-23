ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة فى مدغشقر لـ 85 قتيلا

وكالات

ارتفعت حصيلة ضحايا غرق سفينة تقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدغشقر إلى 85 قتيلا، حسب ما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكان قد نجا وزير في إحدى الدول الأفريقية بأعجوبة من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.

وحسب موقع سبوتنيك، سبح وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.