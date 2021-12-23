اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة فى مدغشقر لـ 85 قتيلا

الخميس، 23 ديسمبر 2021 09:56 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة فى مدغشقر لـ 85 قتيلا غرق سفينة - صورة أرشيفية
وكالات

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ارتفعت حصيلة ضحايا غرق سفينة تقل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل مدغشقر إلى 85 قتيلا، حسب ما أفاد موقع سكاى نيوز.

وكان قد نجا وزير في إحدى الدول الأفريقية بأعجوبة من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.

وحسب موقع سبوتنيك، سبح وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.

وأوضح الموقع أن الوزير ومعه فريق أمنى كانوا على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد غرق فيها قارب ركاب.

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