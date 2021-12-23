اختيار أشرف الجزايرلى رئيساً لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2021-2025

كتب – إسلام سعيد

أجريت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، فوز المهندس أشرف الجزايرلي رئيساً، والمهندس محمود بزان ورنا جمالي وكلاء، وإبراهيم الامبابى وأحمد الفندي أعضاء هيئة المكتب والمهندس طارق توفيق مرشح الغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

وكانت أسفرت انتخابات غرف الصناعات الغذائية فوز كل من أشرف الجزايرلي و طارق توفيق، وعبدالحميد الشافعي، وابراهيم الامبابي، وأحمد الفندي، و أيمن قرة، وأحمد العيوطي، ومحمد الدماطي، ومحمد باشنفر، ومحمد شكري، ومحمود بزان، وسعيد بدر، بينما عين كل من، رنا جمالي وهاني برزي وشحاته أبو زيد.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.