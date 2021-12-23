اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اختيار أشرف الجزايرلى رئيساً لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2021-2025

الخميس، 23 ديسمبر 2021 11:47 ص
اختيار أشرف الجزايرلى رئيساً لمجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية لدورة 2021-2025 أشرف الجزايرلى رئيس غرفة صناعة الغذاء
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجريت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، انتخاباتها الداخلية، اليوم الخميس، لاختيار رئيس الغرفة ووكلاء وأعضاء هيئة المكتب لدورة 2021-2025، وذلك بعدما أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرار تعيين باقي أعضاء مجلس الإدارة ليصبح 15 عضواً.

وأسفرت الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة الغرفة، فوز المهندس أشرف الجزايرلي رئيساً، والمهندس محمود بزان ورنا جمالي وكلاء، وإبراهيم الامبابى وأحمد الفندي أعضاء هيئة المكتب والمهندس طارق توفيق مرشح الغرفة في مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية.

وكانت أسفرت انتخابات غرف الصناعات الغذائية فوز كل من أشرف الجزايرلي و طارق توفيق، وعبدالحميد الشافعي، وابراهيم الامبابي، وأحمد الفندي، و أيمن قرة، وأحمد العيوطي، ومحمد الدماطي، ومحمد باشنفر، ومحمد شكري، ومحمود بزان، وسعيد بدر، بينما عين كل من، رنا جمالي وهاني برزي وشحاته أبو زيد.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة كل غرفة صناعية وفقا لقانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، تكون من 15 عضوا، حيث انتخبت الجمعية العمومية لكل غرفة 12 عضوا عن طريق الاقتراع السرى، لتحصل كل فئة ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة على 4 مقاعد، فيما يعين الوزير المختص 3 أعضاء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الاتحاد.


غرفة صناعة الغذاء

غرفة الأغذية

الصناعات الغذائية

صناعة الغذاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هيئة سلامة الغذاء تجرى تحقيقات موسعة فى مخالفات المنشآت الغذائية.. رئيس لجنة الفحص: أكثر المخالفات فى قطاع صناعة الألبان.. تنسيق بين سلامة الغذاء وغرفة صناعة الأغذية.. وحظر استيراد آلات إنتاج الغذاء المستعملة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:30 م

غرفة صناعة الأغذية: المصانع ستعمل بكامل طاقتها بنظام الورديات لتوفير السلع

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:03 م

تقرير لغرفة صناعة الأغذية يكشف تفاوتا بين أسعار السلع عالميا ومحليا

الأربعاء، 10 أغسطس 2016 05:47 م

غرفة صناعة الأغذية: ارتفاع الأسعار العالمية للسكر الخام بنسبة 65,8%

الثلاثاء، 09 أغسطس 2016 03:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة