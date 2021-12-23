إن بى سى الأمريكية: سرقة 100 مليار دولار من مساعدات كورونا فى الولايات المتحدة

كتبت: نهال أبو السعود

سرق ما يقرب من 100 مليار دولار على الأقل من برامج مساعدات كورونا التي اقرها الكونجرس الامريكي لمساعدة الشركات والأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء، حسبما ذكرت وكالة الخدمة السرية الأمريكية.

وفقا لشبكة ان بي سي، قال روي دوتسون ، المنسق الوطني للتعافي من عمليات الاحتيال الوبائي في الوكالة إن التقدير يستند إلى قضايا الخدمة السرية وبيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة، ولم تتضمن الخدمة السرية قضايا احتيال مساعدات كورونا التي رفعتها وزارة العدل.

قال دوتسون: "في حين أن ما يقرب من 3 في المائة من 3.4 تريليون دولار مشتتة ، فإن المبلغ المسروق من برامج فوائد الوباء يظهر حجم هائل من المجرمين "

وبحسب التقرير، يأتي معظم هذا الرقم من الاحتيال في معونات البطالة أفادت وزارة العمل أنه كان من الممكن دفع حوالي 87 مليار دولار من إعانات البطالة بشكل غير صحيح ، ويرجع جزء كبير منها إلى الاحتيال.

وقال السكرتيرة الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي عندما سئل عن رقم الأموال السروقة في جرائم الاحتيال: "لا توجد أبحاث أو بيانات أو تحليل جديد للاحتيال هنا".

وقال متحدث باسم الخدمة السرية يوم الأربعاء إنه تمت إضافة ملاحظة توضيحية إلى البيان على موقع الوكالة على الإنترنت تفيد بأن المعلومات تستند إلى بيانات من وزارة العمل وإدارة الأعمال الصغيرة وليست من تقرير الخدمة السرية الجديد.

وفي وقت سابق، قالت الخدمة السرية إنها حصلت على أدلة لسرقة أكثر من 1.2 مليار دولار أثناء التحقيق في التأمين ضد البطالة والاحتيال على القروض وأعادت أكثر من 2.3 مليار دولار من الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال من خلال العمل مع الشركاء الماليين والولايات لعكس المعاملات.

كما تقول الخدمة السرية إن لديها أكثر من 900 تحقيق جنائي نشط في جرائم الاحتيال الوبائي، مع وجود قضايا في كل ولاية ، وتم اعتقال 100 شخص حتى الآن.