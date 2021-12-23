إنشاء أكبر محطة مياه فى الشرق الأوسط على ساحل شمال سيناء بـ97 مليون دولار

وقال أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سنياء، إن المحافظة تقوم بتنسيق العمل لربط محطة تحلية المياه العملاقة فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش لتوصيل المياه إلى الخطوط الرئيسية لتغذيتها بالمياه فور الانتهاء من المحطة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب فى اليوم كمرحلة أولى، وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه فى اليوم.

وأكد سكرتير عام المحافظة، ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال فى المواعيد المحددة وعلى ضوء التكليفات المنوطة بها كل جهة، والبدء فى توصيل المياه من المحطة الجديدة إلى الخطوط الرئيسية "1000 و700 ملليمتر" لتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح ووسط سيناء، حيث يتم إنشاء خط 600 ملليمتر لربطه بالمحطة لتغذية الوسط.

وأشار إلى ضرورة إعداد كروكى بإحداثيات منطقة العمل بالكيلو 17 غرب العريش لمرور خط مياه المحطة إلى الخطوط الرئيسية لنقل المياه إلى مراكز ومدن المحافظة، والكشف اليدوى على جميع المرافق فى منطقة العمل والالتزام بعدم المساس بها، مع تواجد مندوبى جميع المرافق أثناء عملية توصيل المياه، والالتزام بالمواصفات الفنية للحفر الواردة من الهيئة العامة للطرق والكبارى، والحفاظ على مناسيب المرافق فى منطقة العمل والالتزام بالحفاظ عليها أثناء التوصيل، وكذا الالتزام بإعادة الشىء إلى أصله، مع وضع إرشادات مرورية للتحويلات أثناء العمل والتوصيل، وعلى أن تخطر الجهات المختلفة ببدء العمل قبله بـ48 ساعة.