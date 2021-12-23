إصابة 15 عاملا فى حادث تصادم بالطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطار من مأمور قسم شرطة مطوبس بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل علي الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من محطة المياه الشمالية، بنطاق دائرة المركز.

علي الفور إنتقل عدد من القيادات الأمنية لموقع البلاغ، وكذلك ياسر خداش رئيس مركز ومدينة مطوبس لموقع الحادث، وتبين إصابة 15 عاملا ، حيث دفعت غرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلي مستشفي رشيد المركزي، بمحافظة البحيرة لقربها من موقع الحادث.

وتم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، و مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، لرفع درجة الإستعداد والطوارئ لإستقبال المصابين في الحادث داخل إستقبال مستشفي رشيد المركزي، تنوعت الاصابات مابين كسور وكدمات وسحجات وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وجاري إسعاف المصابين بإستقبال مستشفي رشيد المركزى.