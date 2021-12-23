إصابة 15 شخصا فى تصادم سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 15 شخصا فى حادث تصادم سيارتين نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من محطة المياه الشمالية، بنطاق مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف لمستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة.



وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من حميدو محمد حسن، 35 سنة، بكسر واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر، وراشد عبد الصادق بدر، 47 سنة، بكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وربيع خالد أبو خليل، 30 سنة، بكسر بالحوض وجروح بالجبهة، وفؤاد إبراهيم محمد، 40 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وعبد الكريم رمضان محمد، 34 سنة، بكسر بالساق اليمنى وكسر بالذراع الأيسر.



كما أصيب محمد عادل فتوح، 18سنة، بكسر بالذراع الأيمن، بدر على الصادق سليمان، 50سنة، باشتباه مابعد الارتجاج في المخ وجروح متفرقة بالجسد،و محمد يوسف زرزور، 23 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسر بالساق اليمني،و سلامة محروس نصر، 25 سنة، بكسر بالذراع الأيمن، وعصام حيش أبو خليل، 37 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ وكدمات وسحجات، رضا حيش أبو خليل، 30 سنة، بكسر بالساق اليمنى وكدمات، خميس خميس عبد الله، 30 سنة، بكدمات وسحجات، محمد رمضان بكر، 12 سنة، بكدمات وسحجات، وإسماعيل عبد العال إسماعيل، 30 سنة، بجروح بالوجه وكدمات، عبد العظيم محمد، 28سنة، بكدمات وسحجات.

وتم التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة، والتعامل مع جميع المصابين باستقبال مستشفى رشيد المركزي.