اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه فى نابلس

الخميس، 23 ديسمبر 2021 08:24 م
إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه فى نابلس انفجار _ صورة أرشيفية
رام الله أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب طفلان فلسطينيان، مساء اليوم الخميس، فى انفجار جسم مشبوه فى جبل صبيح المقابل لبلدة (بيتا) الواقعة بجنوب مُحافظة نابلس الشمالية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطينى ،فى بيان صحفي، إن طواقمه نقلت الطفلين اللذين يبلغان من العمر 11 عامًا إلى مستشفى "رفيديا" الحكومي، إثر إصابتهما بجروح متوسطة جراء انفجار الجسم المشبوه.

ويشهد جبل صبيح مواجهات مستمرة بين أهالى البلدة وقوات الاحتلال منذ شهر شهر مايو الماضى بعد أن أجبرت احتجاجات الأهالى جيش الاحتلال على إخلاء بؤرة استيطانية غير قانونية فوقه، لكن جيش الاحتلال أقام نقطة عسكرية فوق الجبل بعد أن أخلى المُستوطنين منه.

 


فلسطين

أخبار فلسطين

الاحتلال

عنف الاحتلال

نابلس

انفجار جسم مشبوه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة