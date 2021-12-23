إزالة 30 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالمحروسة فى قنا

صابر سعيد

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في حملة مكبرة 30 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بقرية المحروسة، في ظل سعي وحرص اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالقضاء على كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة بالمراكز والقرى، دون تهاون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب بإزالة كافة التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح أشرف أنور، رئيس مجلس المدينة، أن الحملة قد أزالت 15 حالة إزالة فورية عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأحمر ومونة الأسمنت بمساحة 3 أفدنة و20 قيراط و3500 متر تقريباً، بالإضافة إلي إزالة عدد 15 عشة من الطين والبوص بطريق قنا الأقصر الصحراوي الغربي بإجمالي 225 متر تقريباً بإجمالي 30 حالة.

وتابع أنور، أنه جرت هذه الإزالات بالتنسيق مع مديرية أمن قنا وبحضور اللواء يوسف عبدالمقصود، مساعد المدير للمنطقة المركزية، والمقدم أحمد صفوت، وكيل قسم شرطة المرافق، وعبدالحميد محمود، رئيس مجلس قروي المحروسة.

وشدد أنور، على المواطنين بعدم البناء والتعدي على أراضي أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية احتراماً للقانون وفرض هيبة الدولة وضمان حق الشعب وأنه لا تهاون مع المخالفين .