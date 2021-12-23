إدراج التين فى نظامك الغذائى يساعد فى الحفاظ على الجهاز الهضمى

كتبت مروة هريدى

يوصى خبراء التغذية بضرورة إدراج التين البرشومي فى نظامنا الغذائى من أجل الحفاظ على صحة الجهاز الهضمى وأمعاء صحية، وفقًا لتقرير وكالة "نوفوستى" الروسية، وأكدت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن التين مادة غذائية تفيد في استعادة وظيفة الأمعاء والحفاظ على عملها، كما أنه يُعزز قدرة الجهاز الهضمى على أداء وظائفه.

وأوضحت أن التين يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ولها دور مكمل غذائي بيولوجي مغذى، كما أن التين مصدر مهم للفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات مجموعة B.

وأكدت خبيرة التغذية الروسية، على أهمية تناول التين خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، مع ضرورة أيضًا عدم الإفراط بتناوله لأنه قد يسبب مشاكل أيضًا مرتبطة بالجهاز الهضمى مثل الانتفاخ والإسهال.

فوائد أخرى للتين.. تعرف عليها

- بحافظ على عمل ووظائف الدماغ من حالات التدهور المعرفى مثل الزهايمر والخرف.

- يحميك من الإصابة ببعض أنواع السرطان بفضل محتواه العالى من مضادات الأكسدة.

- يساعد التين على تقوية الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والأمراض.

- يساعد التين على تنظيم مستويات الكوليسترول فى الدم والحد من ارتفاعه بما يحمى صحة القلب.

- يعمل التين على تنشيط خلايا الجسم والحد من الشعور بالكسل والخمول.

- يعمل على تقوية عضلة القلب، والحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة.