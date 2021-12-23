اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 02:50 م
أكرم القصاص
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إحالة 345 موظفا بـ7 منشآت حكومية للتحقيق لعدم الإنضباط الإدارى بالبحيرة

الخميس، 23 ديسمبر 2021 01:30 م
إحالة 345 موظفا بـ7 منشآت حكومية للتحقيق لعدم الإنضباط الإدارى بالبحيرة جانب من الحملات
فريق المحافظات

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قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص  بعمل حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية.

جاء ذلك فى فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة ، لمتابعة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية.

حيث تم المرور على 7 منشآت حكومية بنطاق ابوحمص لمتابعة الانضباط الإداري وإلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وشملت الحمله المرور على  ( مستشفي دكتور حمدي الطباخ المركزي - مستشفي التخصصي للأطفال بدمسنا - وحدة أنور المفتي الصحية - وحدة صحة الأسرة بالجرادات - المركز الطبي الحضري - مركز صحة الأسرة بدمسنا - مدرسة أنور المفتي للتعليم الأساسي )

- وأسفر المرور عن رصد  134 حالة ترك عمل دون سند قانوني بـ4 منشآت حكومية.

- كما  تم رصد  211 حالة غياب دون سند قانوني بـ 7 منشآت .
 

جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

جانب من حملات التفتيش
جانب من حملات التفتيش

 

 

حملات التفتيش
حملات التفتيش

 


 


محافظة البحيرة

حملات رقابية

مركز ابو حمص

منشآت حكومية ـ الإنضباط الإداري بالبحيرة

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