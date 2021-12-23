اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:24 م
أكرم القصاص
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إجراء الكشف الطبى على 1205 حالات فى قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ

الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:09 م
إجراء الكشف الطبى على 1205 حالات فى قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ إجراء الكشف الطبي على ١٢٠٥حالة بسيدي براني في قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت اللجنة الطبية العليا الاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح قافلة طبية موسعة وذلك للقرى الأكثر احتياجاً وذلك لعلاج المرضى غير القادرين في 15 تخصصا.
 
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وإشراف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم القافلة يأتي استمرارا لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي محافظة مرسى مطروح، بالتنسيق والتعاون مع عدة جهات وتستمر القافلة الطبية الشاملة خلال يومي 23 و24 ديسمبر الحالي لأهالي مركز ومدينة السلوم، وسيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة كفر الشيخ.  
 
من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر للجنة الطبية بمجلس الوزراء والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، على المشاركة الفاعلة في تقديم الخدمات الطبية لأهالى مطروح، مع التوجيه لجميع الأجهزة المعنية بتذليل كافة العقبات وتيسير أعمال القافلة وتحقيق المستهدف  الاستفادة منها  مع الإعلان عنها  للوصول إلى جميع  الأهالى  بالسلوم.

وأوضح الدكتوررضا صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية الموسعة  تضم عددا من التخصصات  الطبية "العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية"على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون بين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة كفر الشيخ ومؤسسة صناع الخير للتنمية، ومديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، في تمام الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصرا بمركز ومدينة السلوم مع التسجيل بأولوية الحضور،وأوضح أنه جرى الكشف المجانى على 1205 حالة مع صرف الأدوية.
إجراء الكشف الطبي على ١٢٠٥حالة بسيدي براني في قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ
إجراء الكشف الطبي على ١٢٠٥حالة بسيدي براني في قافلة طبية مجانية لجامعة كفر الشيخ

اجراء الكشف الطبي على الاطفال
اجراء الكشف الطبي على الاطفال

الاطقم الطبية لجامعة كفر الشيخ
الاطقم الطبية لجامعة كفر الشيخ

صرف الادوية مجانا بقافلة جامعة كفر الشيخ
صرف الادوية مجانا بقافلة جامعة كفر الشيخ
 
 

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