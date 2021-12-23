أنواع فاكهة مناسبى لمرضى السكرى.. منها التوت والفواكه الحمضية

كتبت إيناس البنا

من المفترض أن تكون الفاكهة جزءًا من النظام الغذائي الطبيعي لأى شخص، ولكن بغض النظر عن متعة تناول الفاكهة ذات النكهات الرائعة، هناك بعض الظروف الصحية التي تمنع الاستهلاك المفرط للفواكه.

تحتوي الفاكهة الكاملة على ألياف قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، وبالنسبة لمرضى السكري ، قد يكون هناك بعض الالتباس حول بعض الأسئلة مثل مقدار حلاوة الفاكهة للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة.

يؤكد موقع Diabetes.org.uk أن الفاكهة مفيدة لنا لأن تناول الفاكهة والخضراوات يرتبطان بانخفاض مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتات الدماغية والسمنة وبعض أنواع السرطان.

أنواع الفاكهة الملائمة لمرضى السكرى

1. التفاح أو الكمثرى : خيارً جيد كوجبة غنية بالألياف ومقرمشة للأكل.

2. الفراولة: مليئة بمضادات الأكسدة والألياف وفيتامين سي والفراولة خيار مشرق ولذيذ.

3. الموز: اختر الموز الذي لا يزال قليلاً على الجانب الأخضر لأنه كلما نضج الموز ، يزداد محتواه من السكر، يمكن أن تصنع نصف موزة حصة واحدة لك.

4. التوت: الأسود خيارًا حكيمًا لمرضى السكر بسبب محتواه من مضادات الأكسدة .

5. الخوخ: يحتوى على مركبات نشطة بيولوجيًا ووجدت إحدى الدراسات أنها قد تحارب مرض السكري المرتبط بالسمنة.

6. الكيوي: لا يضيف إلى نظامك الغذائي للتحكم في مستوى السكر في الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في السيطرة على مرض السكري.

7. الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والجريب فروت والليمون مليئة بالألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والبوتاسيوم ، والتي من شأنها أن تساعد في اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري.

8. الكرز: خيار جيد هذه الفاكهة الطازجة ممتلئة بالعصارة مليئة بمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم .

9. الشمام: كونه مصدرًا قويًا للألياف وفيتامينات ب ، ووجود نسبة منخفضة من نسبة السكر في الدم يجعل الشمام غذاءً رائعًا للحفاظ على الطاقة داخل الخلايا والتحكم في مستويات السكر في الدم.