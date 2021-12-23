أمين الأعلى للآثار يتفقد ترميمات الصالة الثانية والغرف الجانبية بمعبد دندرة

كتب – أحمد مرعى – صابر سعيد

استكمل الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جولاته بالصعيد وتوجه عقب زيارة معابد الكرنك بالأقصر، إلى معبد دندرة بمحافظة قنا، وذلك لمتابعة أعمال الترميمات فى معبد دندرة وإزالة السناج فى الصالة الثانية وبعض الغرف الجانبية بالمعبد.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم إجراء أعمال الترميمات بأيدي فريق من المرممين المصريين، حيث يتم العمل على قدم وساق فى الترميم والتجميل لظهور ألوان وسحر النقوش المصرية القديمة بالمعبد، موضحاً أنه فى مارس الماضي انتهت أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة بمدينة قنا، حيث أن أعمال هذه المرحلة شملت ترميم وتنظيف صالة الأعمدة الكبرى وصالة الإشراق (التجلي الثانية) وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية للمعبد، مشيرا إل أن الأعمال مازالت مستمرة داخل الحجرات الجانبية المحيطة بصالة التجلي الثانية تمهيدًا لافتتاحها قريباً.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، أن أعمال الصيانة والترميم تضمنت إزالة الســناج مـــن على الأسطح الأثرية المشيدة من الحجر الرملي، عن طريق استخدام الكــمادات الورقية لإزالـتها، بالإضافة إلى مرحله الترميم الميكانيكي الدقيق لإزالة ما تبقى منها وتثبيت الألوان واستكمال الـفـجـوات المتواجدة بالـجـدران والأسقف، واستبدال الاستكمالات القديمة، مما أدى إلى إظهار النقوش بألوانها الأصلية ووضوح المناظر والنصوص، مضيفا أن أعمال الترميم مستمرة للانتهاء منها في الوقت المحدد.

وكان قد زار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الخميس، محافظة الأقصر لتفقد العمل فى مشروع ترميم الأعمدة الجنوبية فى صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، والوقوف على مشروع ترميم وإحياء تمثال الملك تحتمس الثانى فى الجهة الجنوبية من المعبد.

ولدى وصول الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لمعابد الكرنك إلتقى بفريق المرممين والمرممات الذي يعملون فى مشروع ترميم وإظهار ألوان صالة الأعمدة بالكرنك، والذين كلفهم منذ أيام بالإنطلاق فى العمل بالمرحلة الثانية لترميم 61 عمود بالجهة الجنوية للصالة بدعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.