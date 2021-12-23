ألمانيا تفرض قيودا على السفر لـ9 دول من بينها بريطانيا

كتبت: هناء أبو العز

ابتداءً من اليوم 23 ديسمبر، المسافرون من المملكة المتحدة وثماني دول أخرى صنفتها السلطات الألمانية على أنها مناطق متغيرة للفيروس، يخضعون لقيود دخول إضافية عند الوصول إلى أراضى ألمانيا.

كما حظرت ألمانيا النقل من وإلى البلدان التي تنتشر فيها طفرات الفيروس وهي المملكة المتحدة ، وبوتسوانا، وإسواتيني ، وليسوتو ، وملاوي ، وموزمبيق ، وناميبيا ، وزيمبابوي ، وجنوب إفريقيا ، مع وجود بعض فئات المسافرين معفون من الحظر ويسمح لهم بدخول الأراضي الألمانية.

وهم المواطنون الألمان والأشخاص الذين لديهم حق الإقامة في ألمانيا ، بالإضافة إلى أزواجهم وشركائهم من نفس المنزل وأطفالهم القصر، وبعض الحالات الخاصة الأخرى.

ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية ، بالإضافة إلى الاضطرار إلى إظهار دليل على أنهم مؤهلون لدخول البلاد ، فإن هؤلاء الأشخاص ملزمون الآن بتقديم نتائج سلبية لاختبار COVID-19 قبل الوصول إلى ألمانيا.

ومنذ 23 اليوم يطلب من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام فما فوق حمل دليل على عدم إصابتهم بالكورونا معهم عند دخول ألمانيا، من خلال شهادة اختبار أو شهادة إصابة سابقة وتعافى منها، شهادة تطعيم عند دخول ألمانيا..

ويخضع المسافرون جواً الذين يمرون عبر ألمانيا في طريقهم إلى بلد المقصد من إحدى البلدان المتغيرة للفيروسات أيضًا لمتطلبات النتائج السلبية لاختبار كوفيد 19، حيث يجب تقديم إثبات الاختبار أو إثبات الاصابة أو إثبات التطعيم إلى شركات النقل لمراجعته قبل السفر.

وفقط في حركة السكك الحديدية عبر الحدود أو في الشحن البحري القصير عبر الحدود يمكن تقديم الطلب أثناء النقل، كما يجب أيضًا تقديم الدليل إلى سلطات الحدود الألمانية عند الدخول عند الطلب

بعد دخول ألمانيا ، يُضطر المسافرون من مناطق الإصابة بالفيروس إلى الخضوع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين ، والتي لا يمكن تقصيرها.

وتُظهر البيانات الصادرة عن المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) أنه اعتبارًا من 20 ديسمبر ، تم اكتشاف 4691 حالة من أوميكرون في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي / المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، حيث تتصدر النرويج القائمة بـ 2060 حالة ، تليها الدنمارك بـ 726 حالة، وفرنسا 347 حالة.