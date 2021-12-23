وذكرت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه جرى إعطاء أكثر من 178 مليونا و613 ألفا و238 لقاحًا في جميع أنحاء القارة، وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و386 ألفا و557 على مستوى القارة، وتوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها تليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.