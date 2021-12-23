أسرة الفنان الراحل محمود ياسين تحتفل بإزاحة الستار عن تمثاله ببورسعيد .. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الخميس، مع أسرة الفنان محمود ياسين خلال تواجدهم واحتفالهم بإزاحة الستار عن تمثال الفنان الراحل بالمركز الثقافي الترفيهي في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى.

ومن جانبها أشادت الفنانة رانيا محمود ياسين، باستقبال أهالي بورسعيد لأسرة والدها خلال الاحتفالات بالعيد القومي للمدينة الباسلة، مؤكده أن بالفعل كلام والدها وحبه لهذه المحافظة كان حق.

وأوضح الفنان محمد رياض - زوج الفنانة رانيا ياسين، أن وجود تمثال للفنان الراحل محمود ياسين وفي هذا المكان الثقافي الذي يحتوي على السينما والمسرح، إنما هو فخر واعتزاز بابن من أبناء هذه المدينة الباسلة التي رأينا فيها كل المشاعر الطيبة للمصريين.

وفي سياق مختلف، وضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد، وممثل الجيش الثاني الميداني، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى_عيد النصر _ وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي عام 1956.وذلك بحضور القيادات التنفيذية والامنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقدمت مديرية الشباب والرياضة برئاسة عبد الفتاح حافظ عددا من العروض الفنية بساحة الشهداء احتفالا بالعيد القومي.

وأكد" المحافظ "على أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلًا مشرفًا من البطولة والنصر والتصدي لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعًا لنا في الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات الغير مسبوقة التي تشهدها المحافظة بشتى المجالات، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى شهدت مشروعات عملاقة تقام لأول مرة بالدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن.

وشارك فى الاحتفالية لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والشبابية ابتهاجا باحتفالات بورسعيد بعيدها القومى .