أحفاد محمود ياسين يزيحون الستار عن تمثال جدهم باحتفالات العيد القومى بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، من إزاحة أحفاد الفنان الراحل محمود ياسين الستار عن تمثال جدهم بالمركز الثقافي الترفيهي في نطاق حي الشرق، في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى الـ65.

حضر إزاحة الستار عن التمثال، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل وزوجها الفنان محمد رياض، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا العمل الفني المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات، ووضع التمثال قبل أيام بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، وآثار ردود أفعال جيدة حول تصميمه، وهو للنحات العالمي الدكتور عصام درويش.

ووجهت أسرة الفنان محمود ياسين، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا العمل الفني الذي يؤكد على فخره بأبناء بورسعيد وتقديره لهم.



إزاحة الستار عن التمثال ببورسعيد



إزاحة الستار عن التمثال



أسرة محمود ياسين



المحافظ يحضر إزاحة الستار عن التمثال