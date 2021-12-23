اليوم السابع
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الخميس، 23 ديسمبر 2021 07:21 م
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أحفاد محمود ياسين يزيحون الستار عن تمثال جدهم باحتفالات العيد القومى بورسعيد.. فيديو

الخميس، 23 ديسمبر 2021 06:35 م
أحفاد محمود ياسين يزيحون الستار عن تمثال جدهم باحتفالات العيد القومى بورسعيد.. فيديو تمثال محمود ياسين
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، من إزاحة أحفاد الفنان الراحل محمود ياسين الستار عن تمثال جدهم بالمركز الثقافي الترفيهي في نطاق حي الشرق، في إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى الـ65.

 

حضر إزاحة الستار عن التمثال، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ورانيا محمود ياسين ابنة الفنان الراحل وزوجها الفنان محمد رياض، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي محافظة بورسعيد.

 

وأشاد محافظ بورسعيد بهذا العمل الفني المميز، مؤكدا حرصه الدائم على تقدير النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد فى كافة المجالات، ووضع التمثال قبل أيام بساحة المركز الثقافي ببورسعيد، وآثار ردود أفعال جيدة حول تصميمه، وهو للنحات العالمي الدكتور عصام درويش.

 

ووجهت أسرة الفنان محمود ياسين، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا العمل الفني الذي يؤكد على فخره بأبناء بورسعيد وتقديره لهم.

 

 

إزاحة-الستار-عن-التمثال-ببورسعيد
إزاحة الستار عن التمثال ببورسعيد

 

إزاحة-الستار-عن-التمثال
إزاحة الستار عن التمثال

 

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أسرة محمود ياسين

 

المحافظ-يحضر-إزاحة-الستار-عن-التمثال
المحافظ يحضر إزاحة الستار عن التمثال

 

تمثال-الفنان-محمود-ياسين-ببورسعيد
تمثال الفنان محمود ياسين ببورسعيد

الفنان محمود ياسين

محمود ياسين

تمثال محمود ياسين

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