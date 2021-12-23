أبرز إنجازات 2021.. حصول 26 محطة شرب و صرف صحى بالشرقية على شهادات TSM

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، انها تضم 26 محطة مياه وصرف صحي حاصله على شهادة الإعتماد الدولية TSM منهم 15 محطة مياه شرب و11 محطة معالجة الصرف الصحي ، ذلك في إطار حرص الشركة علي تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة خلال عام 2021 تمكنت من الحصول على 12 شهادة TSM لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ما بين أول مرة وتجديد إعتماد الشهادة الفنية المستدامة، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل على جميع أقسام بالمحطة، للتأكد من استيفاء جميع اشتراطات ومعايير الشهادة وتعليمات التشغيل والصيانة القياسية ،علاوة على ضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الموارد البشرية.



أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن محطات مياه الشرب والصرف الصحي الحاصلة علي شهادة TSMخلال عام 2021 بيانها كالآتي : حصول محطة مياه حجير بمدينة صان الحجر علي الشهادة لأول مرة ، حصول محطة مياه مشتول السوق على الشهادة لأول مره.

تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه بندف بمركز منيا القمح ، تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه بلبيس ، تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه الرحمانية بمركز أبو كبير.



تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه كفر الصعيدي بمركز منيا القمح ، تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه ههيا اليابانية.



تجديد إعتماد الشهادة لمحطة مياه أبو شلبي بمركز فاقوس ،حصول محطة معالجة صرف صحي مشتول السوق، حصول محطة معالجة الصوفية وتلراك بمركز أولاد صقر على الشهادة لأول مره ،تجديد إعتماد الشهادة لمحطة صرف فاقوس ، تجديد إعتماد الشهادة لمحطة صرف شلشلمون بمركز منيا القمح.