أباء الكنيسة الكاثوليكية وأعضاء مجلس كنائس مصر فى ندوة اليوم السابع.. صور

كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( كريم عبدالعزيز )

زار عدد من الآباء بالكنيسة الكاثوليكية وأعضاء بمجلس كنائس مصر جريدة اليوم السابع، حيث عقدت الجريدة ندوة قبل ساعات من الاحتفال بعيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك فى جميع محافظات الجمهورية غدا الجمعة في الثامنة مساء.

وأثنى الحضور خلال جولتهم بصالة تحرير اليوم السابع على المجهود المبذول من قبل محررى الأقسام المختلفة، وكذلك تليفزيون اليوم السابع وفيديو 7 ، والإضطلاع على تجربة موقع برلماني الرائدة التي أنطلقت منذ أسبوعين.

وتحدث الآباء الكاثوليك وهم الأب أغسطنيوس موريس راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك في الزيتون والأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر وراعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بعزبة النخل ومارى يونان أمينة لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، خلال الندوة عن الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في مصر على مر العصور والمواطنة بين جموع المصريين مسلمين وأقباط، بالإضافة إلى عرض أبرز أنشطة مجلس كنائس مصر، بالإضافة إلى قضايا الإلحاد والاعتراف في الكنيسة وخدمة المساجين.

وسينشر اليوم السابع تفاصيل الندوة خلال الساعات المقبلة..



أباء الكنيسة الكاثوليكة داخل صالة التحرير



الأب يوحنا سعد والأب أغسطنيوس والزميل محمد الأحمدى والكاتب الصحفى أكرم القصاص



الأباء الكاثوليك داخل صالة تحرير اليوم السابع



الأباء الكاثوليك داخل ندوة اليوم السابع



الأباء الكاثوليك مع الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع



الأستاذ عبدالفتاح عبدالمنعم رئيس التحريرى التنفيذى يرحب بالأباء الكاثوليك



الزميل محمد الأحمدى خلال ندوة الأباء الكاثوليك



الزميل محمد طنطاوى ومارى يونان مسئول لجنة المرأة بمجلس كنائس ومصر والأباء الكاثوليك



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يرحب بالأباء الكاثوليك



ترحيب الكاتب الصحفى أكرم القصاص بالأباء الكاثوليك



جانب من ندوة الأباء الكاثوليك باليوم السابع



زيارة الأباء الكاثوليك لليوم السابع



زيارة الأباء الكاثوليك



عرض تجربة الصحافة الإليكترونية للأباء الكاثوليك