وأوضح البنك - وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن هذا البرنامج تم تصميمه لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل لتشغيل الأردنيين، ورفع مستوى تدريبهم على المهارات التي يتطلبها العمل بهذا القطاع، بالإضافة إلى الحد من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة بين صفوف الشباب والنساء.



وأكد المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي، ساروج كومار جاه، أن البنك يساعد في جهوده للاستجابة لجائحة كورونا، ومنها "البرنامج الوطني للتشغيل" الجديد في الأردن، والمساعدة في تعزيز نمو الاستثمار الذي يقوده القطاع الخاص وتوفير فرص العمل من أجل التعافى الفعال والقادر على الصمود.



ويأتي "البرنامج الوطني للتشغيل" في خطة الأولويات الاقتصادية للأردن للأعوام 2021 - 2023، والذي تستعد الحكومة لإطلاقه بتمويل من البنك الدولي، حيث يهدف إلى مساعدة القطاع الخاص في المملكة على توفير وظائف مستدامة، موضحا ان العديد من الشركات بدأت بالتعافي من التداعيات الأولية لجائحة كورونا، ويهدف إلى تمكين أكثر من ألفي شركة من شركات القطاع الخاص من توظيف وتدريب أكثر من 63 ألف موظف جديد، ثلثهم من النساء، ونصفهم من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.