وكيل تعليم الغربية يشهد احتفالية تكريم ذوي الهمم بمدرسة التربية الفكرية

الغربية مصطفى عادل

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، احتفالية تكريم ذوي الهمم بمدرسة التربية الفكرية بشارع سعيد ، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور لفيف من النواب، ومدير إدارة التخطيط بالمديرية، ومدير إدارة التربية الخاصة، وقيادات التربية الخاصة بالمديرية والإدارات التعليمية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، تلاه القرآن الكريم، ثم فقرات غنائية "أسماء الله الحسنى"، ثم الفقرات الاستعراضية للفنون الشعبية "عرض النوبي"، "عرض صعيدي" بالاشتراك مع طلاب التربية العملية موسيقى، فقرات عروض رياضية، أغنية "ولا أي كلام"، أغنية "يا ورد على فل وياسمين"، فقرات متنوعة غنائية بالاشتراك مع طلبة التربية العملية، أغنية "كريسماس" إيقاع حركي، وعرض "وطني".

وخلال الاحتفالية، قام وكيل الوزارة يرافقه الحضور بافتتاح معرض الأنشطة بالمدرسة، حيث تم عرض جميع الأنشطة والمنتجات والأعمال الفنية التي يقوم الطلاب بإعدادها داخل المدرسة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع للحضور، ولجميع الطلاب المشاركين في الاحتفالية و المشرفين، وطلاب التربية العملية موسيقى، على الجهد المبذول لإخراج الحفل بشكل متميز.