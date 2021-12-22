وزير داخلية مدغشقر يسبح 12 ساعة بالبحر وينجو بحياته بعد تحطم طائرته.. فيديو

وكالات

نجا وزير في إحدى الدول الأفريقية بأعجوبة من الموت غرقا، بعد أن تحطمت مروحيته خلال مهمة إنقاذ لقارب غارق أودى بحياة 19 شخصا على الأقل.

وحسب موقع سبوتنيك، سبح وزير الداخلية في مدغشقر سيرج جيلي، لمدة 12 ساعة بعد تحطم طائرته في البحر حتى وصل إلى الشاطئ.

وأوضح الموقع أن الوزير ومعه فريق أمنى كانوا على متن الطائرة في مهمة استكشاف منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد غرق فيها قارب ركاب.

وأشار الموقع إلى نجاة مسؤولين أمنيين أخرين كانا على متن نفس المروحية مع الوزير، وأضاف أن الوزير جيلي استخدم أحد مقاعد الطائرة كأداة ليعوم عليها.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع في مدغشقر على حسابها بتويتر، بدا جيلي البالغ من العمر 57 عاما منهكا وهو مستلق على كرسي.

وقال جيلي "وقت موتي لم يحن بعد"، وأضاف أنه يشعر بالبرد لكنه غير مصاب.

وأضاف أنه سبح من "7:30 ليل الاثنين، حتى 7:30 صباح الثلاثاء" حتى وصل إلى بلدة ماهامبو الساحلية.