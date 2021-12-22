اليوم السابع
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وزير المالية: البناء على الأراضى الزراعية له تداعيات مخيفة على مستوى المعيشة

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 12:28 م
وزير المالية: البناء على الأراضى الزراعية له تداعيات مخيفة على مستوى المعيشة الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البناء على الأراضى الزراعية له واقع وأثر سيئ للغاية على مستقبل هذا البلد، محذرا من خطورة استمرار هذا الوضع على الدولة والأجيال القادمة.
 
وأضاف معيط تعقيبا على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول خطورة البناء على الأراضى الزراعية خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة أسيوط: "لو كنت احتفظ بالأراضى الزراعية على مدار 30 سنة كان وفر كتير بدلا من الاستصلاح الزراعي في الاراضى، وهو عبء تمويلي ضخم جدا يرهق الدولة بشدة، لأن التريليونات التي يتم إنفاقها فى استصلاح الأراضى والتجمعات الجيدة أصبح خطيرا، فالدولة تحتاج عمل مشروعات مياه فى المناطق الجديدة تتكلف مبالغ ضخمة جدا".
 
وأضاف معيط: "كنا قريبين من النيل ونقدر نزرع بسهولة والنهاردة بنستورد قمح وزيت طعام لأن الأرض اللى كانت بتنتج هذه المنتجات تم البناء عليها، ..الأراضى تتناقص مع زيادة عدد السكان، وده وضع أصبح له أثر سلبى ضخم جدا، لأنى فى النهاية عدد السكان اللى بيزيد عاوز أجيبله قمح واحتياحاته اللى محتاجة عملة صعبة كل ذلك يضغط على الدولة، والجنيه عُملة الدولة مقياس ومعيار لمستوى معيشة المواطنين بيضطر يضعف، ما يؤثر سلبا على مستوى معيشة المواطن.. ده خطر شديد للدولة والأجيال القادمة وعلى مستوى المعيشة".
 
وأكمل وزير المالية: "فين الأرض الزراعية اللى جنب النيل اللى مفروض تتزرع علشان تنتج الخير.. إزاى فى سنتين الأرض هتختفى والوضع هيبقا مخيف.. لازم الشعب كله يتفهم احتياجات مصر التنموية.. عاوزين بلدنا تكبر واحتياجاتنا تبقى موجودة، ولازم كلنا نبقى فاهمين آثار هذه الصورة لأننا شركاء فى هذه الدولة".
 
وتابع معيط: "النقل زاد إلى 15 ألف دولار تكلفة نقل فقط..استيراد القمح بيجيب تضخم، لكن لو كنت بزرع قمح مكونتش اتعرض للضغط الشديد".

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