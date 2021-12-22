وزير السياحة يلتقى أعضاء الدورة الـ46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

كتب زكى القاضى

فى إطار جهود القوات المسلحة للتوعية وزيادة المعرفة لدى المرشحين للعمل فى مجال التمثيل الدبلوماسى العسكرى وتأهيلهم للعمل كملحقين عسكريين بالخارج، إلتقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بأعضاء الدورة الـ46 من المرشحين للعمل كملحقين عسكريين بالخارج وزوجاتهم.

حيث بدأ اللقاء بكلمة للدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار رحب خلالها بالحضور من الملحقين العسكريين وزوجاتهم ، مثمناً الدور الهام الذى يقومون به لتحسين الصورة الذهنية لمصر فى الخارج وتعريف العالم بحضارتها العريقة ومقوماتها السياحية المتميزة.

كما قدم الدكتور خالد العنانى عرضاً تقديمياً إستعرض خلاله جهود وزارة السياحة والآثار خلال الفترة الماضية ومنها فى مجال الحفائر والإكتشافات الأثرية، ومشروعات ترميم الآثار، وتطوير وبناء المتاحف، وإسترداد الآثار المهربة، وتطوير المناطق السياحية والأثرية فى مصر، مشيراً إلى أنه هناك إهتمام وشغف كبير حول العالم بالحضارة المصرية القديمة، مؤكداً على أهمية إقامة الإحتفاليات الأثرية القومية والذى من شأنه أن يسلط الضوء على مقومات مصر السياحية والأثرية ويلفت إنتباه العالم إلى الحضارة المصرية العريقة.

يأتى اللقاء فى إطار سعى القوات المسلحة لدعم الجهود الرامية لتخريج ضباط مؤهلين للعمل بالسلك الدبلوماسى العسكرى ونقل الخبرات المختلفة لهم، والتى من شأنها مساعدتهم على تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.