وزير الزراعة: افتتاح محطة لشتلات القصب فى كوم أمبو خلال ثلاثة أشهر

كتب مدحت وهبة تصوير عمرو مصطفى

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة تتجه نحو نشر الزراعة التعاقدية، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة بالمحاصيل السكرية والاستراتيجية، وإرشاد الفلاح بالالتزام، لافتا إلى أنه تم إنشاء محطة في كوم أمبو لشتلات القصب وسيتم افتتاحها خلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٢.

وقال: "كما يتم العمل على المشروع القومي للرى بالنظم الحديثة لخفض التكلفة الكهرباء والسماد والعمالة لزيادة الإنتاجية، ووجه التحية للفلاح المصري الذي ظل يعمل وينتج خلال أزمة كورونا ولم يتوقف".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة التموين بحضور السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب، واللواء عصام البدوى رئيس مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكاملية، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب لإحدى شركات وزارة التموين

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.