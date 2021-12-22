وأوضحت الحكومة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي) - أن زيارة دي مايو تتضمن تفقد الكتيبة الإيطالية في قاعدة السالم بالكويت والتهنئة بأعياد الميلاد.


كما سيلتقي دي مايو، في بغداد، كلا من الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالإضافة إلى تفقده الكتيبة العسكرية الإيطالية بالعراق ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسيجتمع مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.