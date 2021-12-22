ورشة عمل بطب أسنان المنوفية عن التحول الرقمى فى المنشآت الصحية ومهارات الاتصال

المنوفية - محمد فتحى

عقدت اولي فعاليات مبادرة كلية الحاسبات و المعلومات لمحو الأمية الرقمية وذلك في رحاب كلية طب الأسنان ،بعقد ورشة عمل تعريفية تحت عنوان التحول الرقمي في المنشات الصحية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

الفاعليات تحت إشراف وحضور الدكتورة رباب مبارك عميد كلية طب الأسنان ،الدكتور حاتم محمد عميد كلية الحاسبات و المعلومات، الدكتور أشرف السيسي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة بكلية الحاسبات والمعلومات،الدكتورة رانيا عزمى وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم و الطلاب.

وألقي الورشة الدكتور أحمد صابر صقر، مدرس بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات و المعلومات، الدكتور محمد عادل حماد مدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات و المعلومات، عمر عبدالعزيز مدرب التنمية البشرية تناولت الورشة موضوع الصحة الرقميه والتحول الرقمي بالمنشات الصحية.

حيث استعرضت الورشة عن التطور المذهل فى الأجهزة والآلآت والأنظمة الذكية سيؤدي لاختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر فى العملية الإنتاجية وقدرة كبيرة في مُعالجة البيانات والذكاء الصناعي ولا شك أن هذه المستجدات ستعمل على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدوث تحولات غيرمسبوقة فى الإقتصاد وسوق العمل والقطاع الصناعي حيث يُمثل التحول الرقمي واحداً من أهم دوافع ومحفزات النمو.

حضر الورشة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الكلية.