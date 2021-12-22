اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:33 م
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هبوط أرضى فى إمبابة بسبب أعمال حفر محطات مترو الأنفاق

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 01:16 م
هبوط أرضى فى إمبابة بسبب أعمال حفر محطات مترو الأنفاق هبوط أرضى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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تسبب هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مترو الانفاق شارع البوهي بمنطقة إمبابة، فى ظهور كثافات مرورية، وتعطل حركة السيارات للمتجه من شارع البوهى و الوحدة الرئيسى، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الأعمال، ووضع أقماع وعلامات إرشادية بمحيط أعمال الحفر، تحسبا لسقوط أى سيارات أو أشخاص داخل الحفرة، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة حركة السيارات.
 
تلقت غرف عمليات النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بوقوع هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مترو الانفاق في شارع البوهي تقاطع شارع الوحدة الرئيسى بمنطقة إمبابة.
 
على الفور، انتقلت قوة أمنية و رجال المرور مدعومين بالأوناش للعمل على إجراء الفحص اللازمة للواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية ظهور حفرة ناتجة عن هبوط أرضى أثناء إجراء عمليات حفر لخط سير محطات مترو الأنفاق الخط الثالث، وتم وضع علامات إرشادية وأقماع بمحيط الأعمال لحين الانتهاء منها .

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