نيجيريا: 500% زيادة فى إصابات كورونا بسبب متحورى أوميكرون ودلتا خلال الأيام الماضية

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ذكر مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض المعدية في نيجيريا أن البلاد سجلت زيادة بنسبة 500% في عدد الإصابات بكورونا في الأسبوعين الماضيين بسبب متحورات دلتا وأوميكرون .

وقال المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدكتور إيفيدايو أديتيفا - في بيان وفقًا لصحيفة (فانجارد) النيجيرية على موقعها الإلكتروني الثلاثاء- إنه اعتبارًا من 19 ديسمبر الجاري تم تسجيل إجمالي إصابات 223 ألفا و887 حالة وإجمالي الوفيات 2985 حالة.

وأضاف أن المركز أطلق حملة لموسم عيد الميلاد تحت عنوان (الاحتفال بمسئولية) وتركز على التدابير التي يتعين على النيجيريين اتخاذها لحماية أنفسهم وأحبائهم من كورونا خلال فترة الأعياد، معلناً أن البلاد الآن في الموجة الرابعة من فيروس كورونا .

من جهته.. وعد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في نيجيريا الدكتور أوجبونايا أونو، بأن بلاده ستكتشف قريبا علاجًا محليًا للفيروس المخيف.

وأعرب الوزير عن أسفه من التفاوتات في نسبة تطعيم الأغنياء والفقراء في البلاد خاصة أنه لا يمكن التغلب بسهولة على الفيروس في جميع أنحاء العالم.