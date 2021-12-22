ميانمار: مصرع شخص وإصابة 25 جراء انهيار أرضى فى منجم

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أن ما بين 70 إلى 100 شخص فقدوا في الانهيار الأرضي الذي وقع حوالي الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي في منجم لحجر اليشم بولاية كاياه.

ويلقى العشرات من عمال المناجم في ميانمار مصرعهم كل عام وهم يعملون في ظروف خطرة في مناجم حجر اليشم، لاسيما أن الانهيارات الأرضية شائعة الحدوث في هذه المنطقة الفقيرة التي يتعذر الوصول إليها.