مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 5 رحلات طيران دولية تقل 1000 راكب

البحر الأحمر- عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 5 رحلات دولية من المطارات الأوربية والعالمية المختلفة ، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة بينهم رحلتين من التشيك.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم الاربعاء ان الرحلات الواردة اليوم بينهم رحلتين من التشيك قادمين من العاصمة التشيكية براغ ورحلة من اوكرانيا والمانيا وإيطاليا. وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي السبت الماضي أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

وكانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية الوافدة لمطار مرسى علم الدولى وصول 74 رحلة طيران بزيادة 6 رحلات عن الأسبوع الجارى، حيث أن زيادة رحلات الطيران فى الرحلات الوافدة من إيطاليا بواقع 4 رحلات وكذلك رحلتين فى الرحلات الهولندية، حيث يصل من أوربا لمطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى 9 رحلات.

وتبين من جداول الرحلات الوافدة للمطار خلال الأسبوع وصول 65 رحلة طيران دولية، حيث يصل 4 هولندية، و8 من إيطاليا و13 رحلة من ألمانيا، و7 رحلات من التشيك، و14 رحلة بولندية، و19 من أوكرانيا، و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من رومانيا، و3 رحلات داخلية.