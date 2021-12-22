اليوم السابع
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الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:27 ص
أكرم القصاص
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مطار الغردقة يستقبل اليوم 18 رحلة طيران روسية تقل 3 آلاف سائح روسى

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 10:36 ص
مطار الغردقة يستقبل اليوم 18 رحلة طيران روسية تقل 3 آلاف سائح روسى وصول السياح لمطار الغردقة - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الأربعاء، 18 رحلة طيران روسية من المطارات الروسية المختلفة تقل علي متنها قرابة 3 الاف سائح روسي الجنسية، ضمن قرابة 180 رحلة روسية اسبوعية تصل للغردقة .

وتتبع الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى الإجراءات الاحترازية المتبعة بدقة شديدة منذ نزول السائح لأرض المهبط وصولا للفندق السياحي المقرر الإقامة فيه . وكان استقبل مطار الغردقة الدولى أمس السبت 122 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 18ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.
 
وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.

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