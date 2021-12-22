مصرع 2 وإصابة 7 فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخري نصف نقل، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نصف نقل محملة بالطماطم، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي اتجاه أسيوط، أعلى كوبري هوارة بنطاق المركز، ووجود مصابين ومتوفين.



على الفور، انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين، وإصابة 7 آخرين بينهم سيدتين وطفل.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة المختصة التي تولت التحقيق.



