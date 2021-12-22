مصرع شخص فى حادث سقوط بلكونة من عقار قديم بالإسكندرية .. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت منطقة سيدى جابر بالإسكندرية مصرع شخص بسبب سقوط بلكونة فى شارع المشير بالإسكندرية، أثناء مرور سيارة تسببت فى دهس شخص ولفظ أنفاسه الأخيرة.



البداية تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير امن الإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حادث وسقوط بلكونه بشارع المشير بمنطقة سيدى جابر ووجود شخص متوفى .



بالمعاينة تبين سقوط بلكونه فى شارع محمد شيل البسيونى من شارع المشير بسيدى جابر تصادف مرور سيارة اسفل العقار أدى إلى ارتباك سائقها ودهس شخص كان يمر أمام السيارة وتوفى فى الحال، تم إبلاغ النيابة العامة ونقل المتوفى إلى المشرحة .





الحادث



جانب من الحادث