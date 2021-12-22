مستشارة أمين الأمم المتحدة تبحث مع المنفي جهود إزالة العقبات أمام الانتخابات الليبية

كتب: أحمد جمعة

استعرضت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، لقاءاتها مع الأطراف السياسية المختلفة؛ بهدف إزالة العقبات أمام الاستحقاق الانتخابي، جاء ذلك خلال لقائها رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء، لبحث تطورات العملية السياسية، حسب بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي.

وناقش اللقاء الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية والمحافظة على المسار التوافقي بالبلاد، حيث أكد المنفي حيادية المجلس الرئاسي، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية.

ولفت إلى العمل على إنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الأمم المتحدة في دعم المسار السياسي الليبي.

واقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحديد 24 يناير المقبل يوما للاقتراع بدلا من 24 ديسمبر الجاري، بسبب ما وصفته بحالة «القوة القاهرة» التي تواجه استكمال العملية الانتخابية.