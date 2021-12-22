مسئول أمريكى: نعمل بهدوء لمعالجة أزمة السيولة الأفغانية

ا ش ا

نقلت صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية عن مسئول أمريكي بارز، أن الولايات المتحدة عملت بهدوء لمعالجة أزمة السيولة التي يواجهها الاقتصاد الأفغاني، حيث حولت 200 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة في البنوك الخاصة.

وقال المسؤول عقب يوم واحد من الجلسة الاستثنائية لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي: "لقد عملنا بهدوء لتمكين وصول النقد إلى البلاد بفئات أكبر".

ودعا الاجتماع الاستثنائي، الولايات المتحدة إلى إلغاء تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني البالغة 9.5 مليار دولار، غير أن المسؤول قال إنه "لا يوجد عصا سحرية" من شأنها الإفراج عن الأموال ، مستشهدا بإجراءات قضائية بشأن الأصول الأفغانية، وأصر المسؤول على أن "الرواية العامة لا تتماشى مع الواقع".

وقالت مصادر مطلعة على الجلسة المغلقة للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في إسلام آباد أمس الأول الأحد - حسب الصحيفة - إن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان أبلغ المشاركين أن واشنطن تعمل مع شركاء لمعالجة مشكلة السيولة في أفغانستان.

ويواجه الاقتصاد الأفغاني أزمة نقدية بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس الماضي. ومنذ ذلك الحين، قامت الولايات المتحدة بتجميد 9.5 مليار دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني ، مما زاد من تعقيد المشاكل التي تواجها حكومة طالبان.